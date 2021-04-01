Александр Большунов: от шоу с Губерниевым я бы точно отказался

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что не приехал бы на шоу с участием известного комментатора Дмитрия Губерниева. Напомним, ранее стало известно, что Большунов принял участие в съёмках телешоу Comedy Club, из-за чего даже снялся с индивидуальной гонки на чемпионате России.

«От шоу с Губерниевым я бы точно отказался (смеётся). Хайп? Ну конечно, это хорошо», — приводит слова Большунова Sport24.

На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.