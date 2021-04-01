Лыжница Калла на 1 апреля «выпустила» собственные презервативы и смазку

Шведская лыжница Шарлотт Калла отметила 1 апреля, объявив о запуске презервативов и смазки.
В четверг аптечная компания, с которой сотрудничает Калла, разослала сообщение, где лыжница сказала, что запускает товары под наименованием Bättre glid (лучшее скольжение) — презервативы Kalla и смазку Valla By Kalla.
Лыжница «заявила», что на эту мысль её натолкнул провал в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе. «В тёмной вакс-кабине она решила: шведы заслуживают лучшего скольжения. Хорошее скольжение гарантирует безопасный финиш», — говорится в рекламном тексте. Калла также опубликовала текст в своих соцсетях.
Менеджер Каллы Торбьорн Нордвалл позднее признался, что это была первоапрельская шутка: «Идея пришла в голову аптеке Kronans. Шарлотт была удивлена и немного колебалась. Но потом решила, что это может стать крутой шуткой. И даже если это первоапрельская шутка, в этом есть оттенок серьёзности. Это связано со здоровьем людей, вы должны защищать себя. Хотя найти такую упаковку презервативов для покупки не удастся», — приводит слова Нордвалла Expressen.
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