Владимир Смирнов объяснил, почему после распада СССР он решил выступать за Казахстан

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, именитый советский спортсмен Владимир Смирнов рассказал, почему после распада Советского Союза им было принято решение выступать за Казахстан.



«Нужно было принимать принципиальное решение, где выступать дальше. На Олимпиаде (в Альбервиле) со мной говорил главный тренер Виктор Александрович Иванов, который предлагал мне сразу после Игр прилететь в Москву и обсудить дальнейшие действия. Но на фоне того, что у меня возник конфликт с Федерацией лыжных гонок СССР, я принял решение выступать за Казахстан. Я русский, но родился и вырос именно в Казахстане, поэтому решение не было каким-то болезненным. Из Альбервиля я вернулся сразу в Швецию, и на следующих этапах Кубка мира начал представлять Казахстан.



Тот разговор с Виктором Александровичем так и остался единственным. Никто из спортивного руководства России со мной не связывался. Возможно, причиной всему была неопределённость – никто не знал, что будет дальше, никто не хотел брать на себя ответственность и давать какие-то гарантии.



А причины конфликта… Их много накопилось. Это и разногласия с тренерским штабом, и финансовые вопросы. Я понимал, что в Казахстане останусь свободным, за что бился ещё в сборной СССР. В России наверняка были бы другие финансовые условия, а в Казахстане я вообще первые три года содержал национальную команду на свои деньги, но свободу ничем не заменишь. А я уже был свободным и терять то, к чему стремился, не хотел», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

«Про ГКЧП и танки в Москве узнал на сборе. Никто даже не предполагал, чем всё закончится» Владимир Смирнов – последний советский лыжник, выигравший Кубок мира. И первый, ставший свободным в 1991 году.