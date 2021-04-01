Олимпийская чемпионка Хага поддержала предложение увеличить женские дистанции в лыжах

Двукратная олимпийская чемпионка 2018 года норвежка Рагниль Хага согласна с предложением шведских спортсменок увеличить длину дистанций в лыжных гонках у женщин и сделать их равными мужским.



«Я полностью поддерживаю это предложение, сейчас самое время. Этот вопрос долгое время стоял на повестке дня и не привлекал особого внимания. Так что это здорово, что сейчас шведки его подняли. Это было бы здорово и справедливо. Думаю, что скиатлон, в частности, должен составлять для девушек, по крайней мере, 20 км, когда у парней он 30 км. Но я также готова бежать и 30 км в скиатлоне, и 50 км в масс-старте.



Опасения из-за слишком больших дистанций – недостаточно хороший аргумент. В конце концов мужчины могут пойти нам навстречу и проходить меньшие дистанции», — приводит слова Хаги Dagbladet со ссылкой на NTB.

Шведские лыжницы потребовали, чтобы длина их дистанций в гонках была равной мужским