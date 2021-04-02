Иван Якимушкин ответил на вопрос о своём провале в эстафете на чемпионате мира

Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал своё выступление в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Напомним, Якимушкин бежал на втором этапе после того, как Алексей Червоткин выиграл первый этап. Иван начинал лидером с большим отрывом, однако не только растерял преимущество, но и сильно отстал от других лыжников. В итоге сборная России, за которую также бежали Артём Мальцев и Александр Большунов, всё же заняла второе место.
«Сделать отставание меньше точно можно было бы. Если брать собственное состояние, то за два дня до разделки я активно готовился к эстафете, провёл двухчасовую тренировку классикой утром, сделал силовую в зале вечером. Затем узнал, что у Дениса Спицова перелом, у меня есть возможность бежать.
Оглядываясь назад, возможно, стоило всё-таки отказаться, несмотря на то, что это моя любимая гонка. Потому что просто участие подготовки к эстафете не стоит, а бороться с норвежцами за призы я мог бы только в идеальном состоянии. Сейчас уже тяжело об этом судить.
Если говорить про лыжи, то в Оберстдорфе из-за погодных условий для откатки сервисменов вместе со спортсменами на трассу не пускали. Для меня утром были подготовлены три пары, из которых я должен был выбрать одну на гонку.
Ребята поддержали, я им за это благодарен. В разное время многие лыжники через такое проходят. Елена Валерьевна (Вяльбе. — Прим. «Чемпионата») сказала, что на данный момент это был объективный уровень нашей сборной, мы завоевали то место, которое действительно наше», — цитирует Якимушкина Sport24.
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