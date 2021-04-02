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Команда Александра Большунова победила в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам

Сборная Северо-Западного Федерального округа выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам. За команду выступали Александр Терентьев, Александр Гребенько, Алексей Шемякин и Александр Большунов. Большунов принял эстафету одновременно с Иваном Якимушкиным, бежавшим последний этап за сборную Тюменской области, вскоре создал внушительный отрыв и обеспечил команде победу.

Второй стала команда Тюменской области, за которую выступили Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Замкнула тройку сборная Республики Коми (Станислав Волженцев, Илья Семиков, Илья Порошкин и Ермил Вокуев).

Чемпионат России по лыжным гонкам. Эстафета. Мужчины

1. Северо-Западный ФО (Александр Терентьев, Александр Гребенько, Алексей Шемякин, Александр Большунов) — 1:44.02,4

2. Тюменская область — 1 (Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин) +35,4

3. Республика Коми — 1 (Станислав Волженцев, Илья Семиков, Илья Порошкин, Ермил Вокуев) +1.20,7