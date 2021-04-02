Денис Спицов рассказал о впечатлениях от эстафеты на чемпионате России по лыжным гонкам

Призёр Олимпийских игр, российский лыжник Денис Спицов, представляющий сборную Тюменской области, поделился впечатлениями от эстафеты на чемпионате России по лыжным гонкам. Сломанная месяц назад рука не помешала Денису хорошо выступить. Сборная Тюменской области на домашнем чемпионате России завоевала серебро в эстафете.

«Рад тому, как для меня всё складывается на этом чемпионате. Я вряд ли мог рассчитывать на такой результат перед его стартом. Так что большое спасибо всей нашей команде. И благодарен нашему сервису. Если честно, в предыдущие дни я немного жаловался на лыжи. Но в этой гонке ребята собрались и отработали по максимуму. Всё было супер», — приводит слова Дениса «Тюменская арена».

На чемпионате России Спицов также взял бронзу в командном спринте.