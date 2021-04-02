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Тренер сборной России объяснил решение Большунова сняться с марафона на чемпионате страны

Тренер сборной России объяснил решение Большунова сняться с марафона на чемпионате страны
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Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение лидера национальной команды Александра Большунова отказаться от участия в гонке на 50 км на чемпионате страны. Марафон пройдёт послезавтра, 4 апреля.

«В плане изначально стояло, что не будем бежать марафон. Всё идёт по плану, мы это планировали, он поучаствовал в четырёх гонках, выполнили, что наметили», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 2 апреля, Александр Большунов в составе сборной Северо-Западного Федерального округа одержал победу в эстафете на чемпионате России. Вместе с ним за команду бежали Александр Терентьев, Александр Гребенько и Алексей Шемякин.

Большунов прокомментировал решение сняться с марафона на ЧР по лыжным гонкам
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