Вероника Степанова — о ЧР по лыжным гонкам: приятно завершать сезон с бронзовой медалью

Чемпионка мира среди юниорок российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала женскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Благодаря её финишному рывку команда Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов завоевала бронзу.

«Я не сдавалась ни на секунду. Когда Диана Головань передала мне эстафету, сразу включилась в максимальную работу. До последнего верила и надеялась, потратила все силы, чтобы всё-таки побороться за медаль. В середине второго круга я уже визуально зацепилась за соперниц, решила не отпускать. Подбиралась и подбиралась.

На финише удалось так здорово разогнаться, потому что и азарт захлестнул, и морально-волевые качества вышли на первый план. Очень приятно вот так завершать сезон, на такой ноте и с бронзовой медалью. Здорово, что чемпионат прошёл с болельщиками. Спасибо всем, кто приезжает на гонки. Своими эмоциями они тоже дают нам энергию», — приводит слова Степановой «Тюменская арена».