Губерниев рассказал, что нужно сделать Якимушкину, чтобы его заработкам позавидовал Дзюба

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил вице-чемпиону Кубка мира по лыжным гонкам Ивану Якимушкину, который заявил, что футболисты могут «жёстко профукать» два пенальти подряд и получать при этом больше, чем все лыжники, вместе взятые.

«Я сколько работаю на телевидении, каждый раз слышу о разнице доходов. Зависть — плохое чувство, поэтому Ване Якимушкину я могу посоветовать обыгрывать Большунова, взять Кубок мира, стать трёхкратным олимпийским чемпионом, и у него будет такая куча денег, что любой Дзюба позавидует.

А то поддеть футболистов сейчас может каждый, Дзюба свои деньги заслуживает, отрабатывает. Ваня тоже большой молодец, он хороший лыжник, так что надо стремиться, развиваться. Я вот, например, зная о гонорарах Урганта, Светлакова, всегда стремился соответствовать этому уровню. А рассказывать о том, кто больше зарабатывает, совсем сейчас не солидно.

Понятно, что Ваня мог обидеться на слова Дзюбы о проваленном втором этапе на эстафете ЧМ, который как раз бежал Якимушкин. Но Дзюба тогда опечалился так же, как и все мы. Мы тогда радовались за Червоткина, который выиграл первый этап, а потом расстраивались, когда Якимушкин всё проиграл. Но они каждый раз все друг на друга обижаются почему-то.

Поэтому я мечтаю дожить до момента, когда мы будем обсуждать, что Якимушкин сказал про скиатлон, а не про Артёма Дзюбу», — приводит слова Губерниева Sport24.