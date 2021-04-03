Лыжница Смирнова: серебро было близко, но на последнем подъёме меня «завязало»

Лыжница Екатерина Смирнова, завоевавшая бронзу в марафоне на чемпионате России, прокомментировала гонку.



«До смены лыж на правом кругу, где было много льда, они не держали. Я раньше времени начала переживать. Но на других участках дистанции они работали хорошо. Потом я сменила лыжи, и ещё дополнительные силы появились.



В середине дистанции у меня был спад. Потом на последнем круге стало полегче. Я видела Марину Черноусову, что она близко. Мне уже легче было. Когда видишь цель – всегда проще. Мне уже кричали тренеры, подсказывали, сколько было отставание. Сначала от Черноусовой, а затем уже и от второго места, там тоже было близко. Но на последнем подъёме меня вообще «завязало», в мышцы уже дала усталость», — приводит слова Смирновой «Тюменская арена».



Смирнова, выступающая за Тюменскую область, ранее уже завоевала две золотые медали чемпионата России – 2021 – в командном спринте и в эстафете.

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