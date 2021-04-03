Клебо признался, что чувствует опустошение после чемпионата мира

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Йоханнес Клебо рассказал о своём состоянии после завершения сезона.



«Было тяжело. У меня не было интенсивных соревнований со стартов в Санкт-Морице, и я мало тренировался с тех пор. Гонки были тяжелее, чем раньше. Но в любом случае, я вернулся в подходящее время.



Рад окончанию сезона. Я чувствую себя опустошённым физически после чемпионата мира. Это был особенный сезон. Такое ощущение, что тренировался целую вечность только для себя. Это немного другая усталость, чем та, к которой я привык», — приводит слова Клебо TV 2.



На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Клебо завоевал три золотые медали — в личном и командном спринтах, а также в эстафете. Клебо также пришёл первым в масс-старте, но был дисквалифицирован из-за столкновения с Александром Большуновым.

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