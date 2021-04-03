Прыгуна с трамплина Танде доставили в Норвегию на медицинском самолёте

Прыгун с трамплина Даниэль Андре Танде, получивший серьёзные травмы при падении на этапе Кубка мира в Словении, перевезён в Норвегию на самолёте.
«Даниэля 2 апреля доставили домой на самолёте скорой помощи. Сейчас он находится в надёжных руках норвежской службы здравоохранения», — приводит NRK слова начальника сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Класа Бреде Братена. Также он добавил, что полученные травмы не угрожают его карьере.
Ранее, в четверг, Танде сам написал в своём «инстаграме», что чувствует себя намного лучше, и поблагодарил всех за любовь и поддержку.
25 марта на этапе Кубка мира в Планице (Словения) Танде после ухода со стола отрыва не смог удержать равновесие в полёте, упал на гору приземления и скатился вниз по склону на скорости примерно 102 км/ч. У Танде диагностирован перелом ключицы, а также травма лёгкого. Лыжника поместили в искусственную кому, в которой он провёл четыре дня.
- 8 апреля 2021
-
18:41
-
12:43
-
11:28
- 7 апреля 2021
-
15:43
-
15:37
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
14:23
-
09:09
-
00:25
- 6 апреля 2021
-
22:11
-
21:57
-
20:47
-
15:18
-
11:12
-
11:03
-
09:50
-
09:42
-
09:36
-
09:30
-
08:40
-
08:34
-
01:23
-
00:47
-
00:35
-
00:23
-
00:13
- 5 апреля 2021
-
22:50
-
22:34
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
11:53
-
09:18