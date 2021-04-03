Клебо — о финише марафона на ЧМ: принял правильное решение и сделал бы это снова

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо заявил, что до публикации даже не видел последний пост собственного блога на YouTube. Эмоциональный монолог Клебо, записанный через несколько часов после дисквалификации в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе, опубликовал брат лыжника.
Клебо финишировал первым, но был дисквалифицирован за создание помех Александру Большунову. Норвежец в видео, записанном после финиша, заявил, что это именно россиянин выталкивал его с лыжни.
«Если честно, не помню, что я там сказал. За видео отвечает брат.
Как отреагировал? Всё полыхнуло снова, но этого стоило ожидать. Я же планировал всё время снимать. Что сказано, то сказано. Не хочу тратить на это время сейчас. Это больно и тяжело. Считаю, что принял правильное решение, и сделал бы это снова. Это сложно, но стоит тратить время лишь на то, что можно изменить.
Что касается моих слов про FIS, то я за них отвечаю. Я устал от FIS. Больше нечего сказать. Они сидят и решают, что нам делать. С этим особо ничего не поделаешь. Они контролируют. Я должен соблюдать существующие правила, но тогда, надеюсь, что эти правила будут ясно изложены. Независимо от того, будут внесены изменения или нет, я буду действовать в рамках правил, а не злиться на FIS», — приводит слова Клебо Dagbladet.
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