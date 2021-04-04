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Семиков — о победе в масс-старте на ЧР в Тюмени: шанс в отсутствие лидеров был хорошим

Семиков — о победе в масс-старте на ЧР в Тюмени: шанс в отсутствие лидеров был хорошим
Лыжи / Чемпионат России 0

Илья Семиков прокомментировал победу в масс-старте на 50 км, которую он одержал на чемпионате России по лыжным гонкам, проходящем в Тюмени.

«Полтинник» – одна из моих самых любимых дистанций. Я на неё и настраивался, готовился. Тем более был хороший шанс в отсутствие лидеров. Гонка получилась хорошей.

Как раскладывался по дистанции? Состояние у меня было хорошее. Так что больше по работе лыж смотрел. Первая пара не совсем понравилась по держанию. Старался идти в группе, не тратить много сил. После переобувания работал уже на полную.

Мы за 15 км сделали отрыв от всех с Алексеем Шемякиным. Потом менялись, помогали друг другу. А на последнем подъёме всё решилось!» — приводит слова Семикова «Тюменская арена».

Семиков в отсутствие Большунова выиграл масс-старт на чемпионате России
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