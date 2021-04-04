Лыжник Собакарев: мне не подходит тренироваться вместе с Большуновым

Российский лыжник Андрей Собакарев, завоевавший бронзовую медаль в масс-старте на чемпионате России, заявил, что покинет тренировочную группу Юрия Бородавко, в которой он занимался вместе с Александром Большуновым.



«Постараюсь что-то пересмотреть в летней подготовке, но, видимо, уже не у Юрия Викторовича Бородавко. У меня был сложный сезон — переболел ковидом, сложно было поймать выносливость даже в спринтерских гонках. На чемпионате России тоже проблемы с лыжами. Рассчитывал на большее. Меня выводят из группы Бородавко. К кому пойду? Буду думать в межсезонье, что делать.



Не всегда хорошо, когда есть сильный спортсмен типа Большунова, за которым тянешься. Не всем подходит быстрая подготовка. Не могу сказать, что ему уделяется много внимания, он просто сильный спортсмен, много тренируется. К нему нет особого внимания. Просто график тяжёлый, а он делает в полтора-два раза больше», — рассказал Собакарев в интервью «Спорт-Экспрессу».