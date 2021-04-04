Клебо считает, что не надо торопиться с исключением «классики» из программы лыжных гонок

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо высказал своё мнение относительно идеи титулованного соотечественника Бьорна Дэли исключить гонки классическим стилем из программ крупнейших международных соревнований для повышения конкуренции в этом виде спорта.



«Лыжные гонки остаются прежними уже много лет, и я думаю, что перемены – это неплохо. Каждый должен встать и посмотреть, какое решение можно принять. Если интерес к переменам будет расти, то что-то должно произойти. Следует обсудить, должно ли это быть исключение «классики» или что-то другое. Если люди согласны с тем, что нужно убрать классический стиль, то мы должны это сделать сейчас. Но я думаю, стоит сделать ещё кое-что до его исключения – возможны множество вариантов.



Трудно сказать, каким будет окончательное решение, но то, что все думают о будущем — это та дискуссия, в которой я хочу участвовать», — приводит слова Клебо TV 2.

Бьорн Дэли призвал отказаться от «классики» в лыжах для повышения конкуренции