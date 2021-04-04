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Клебо считает, что не надо торопиться с исключением «классики» из программы лыжных гонок

Клебо считает, что не надо торопиться с исключением «классики» из программы лыжных гонок
Лыжи 0
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Трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо высказал своё мнение относительно идеи титулованного соотечественника Бьорна Дэли исключить гонки классическим стилем из программ крупнейших международных соревнований для повышения конкуренции в этом виде спорта.

«Лыжные гонки остаются прежними уже много лет, и я думаю, что перемены – это неплохо. Каждый должен встать и посмотреть, какое решение можно принять. Если интерес к переменам будет расти, то что-то должно произойти. Следует обсудить, должно ли это быть исключение «классики» или что-то другое. Если люди согласны с тем, что нужно убрать классический стиль, то мы должны это сделать сейчас. Но я думаю, стоит сделать ещё кое-что до его исключения – возможны множество вариантов.

Трудно сказать, каким будет окончательное решение, но то, что все думают о будущем — это та дискуссия, в которой я хочу участвовать», — приводит слова Клебо TV 2.

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