Бородавко пояснил причину исключения лыжника Собакарева из своей группы
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, почему Андрей Собакарев не будет тренироваться в его группе в следующем сезоне.
«Андрей не будет работать в моей группе в следующем сезоне. Его уход связан с тем, что больше внимания будет идти лидерам (в том числе и Большунову). Состав в связи с этим сокращается. Андрей в этом сезоне не смог показать достойные результаты в преддверии подготовки к Олимпийским играм», — приводит слова Бородавко РИА «Новости». В группу Юрия Бородавко из мужчин входят Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин.
Ранее Собакарев, завоевавший сегодня бронзовую медаль в масс-старте на чемпионате России, сам заявил, что покинет тренировочную группу Бородавко.
Лыжник Собакарев: мне не подходит тренироваться вместе с Большуновым
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