«Буду следить». Легков назвал лыжников, на которых обратил внимание на чемпионате России

Олимпийский чемпион Александр Легков подвёл итоги женских соревнований в рамках чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени и назвал спортсменов, на которых обратил внимание.
«Что касается гонок у девушек, где лидеры сборной выступили по-разному (Татьяна Сорина взяла четыре золота, Наталья Непряева — одно, а Юлия Ступак — только единственную бронзу), то повторюсь — каждый сам выбирает себе программу. В зависимости от самочувствия, усталости, в том числе психологической, и т.д. Поэтому не сказал бы, что у кого-то что-то не получилось. У них у всех впереди ещё очень серьёзный летний подготовительный период перед следующим олимпийским сезоном. В сборной, как мужской, так и женской, была и есть конкуренция, это здорово. Чем она выше, тем лучше результаты команды, так всегда было.
Многие лыжники из региональных команд ждали сборников на национальном чемпионате, чтобы проверить себя в сравнении с ними, и выступили неплохо. Возможно, кого-то из них возьмут в первую команду на будущий сезон. У девушек очень хорошие юниорки подрастают. Например, Вероника Степанова, которая стала призёром чемпионата в командном спринте и эстафете. У юношей в целом по сезону обратил бы внимание на двоих: Савелия Коростелёва и Никиту Денисова. Оба в 17 лет поехали на первенство мира среди юниоров. Буду следить за ними более внимательно», — цитируют Легкова «Известия».
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