Червоткин объяснил, как надо было действовать Клебо в инциденте с Большуновым на ЧМ

Лыжник сборной России Алексей Червоткин рассказал, как, по его мнению, должен был действовать норвежец Йоханнес Клебо в столкновении с Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира.

Напомним, Клебо первым пересёк финиш, но был дисквалифицирован и лишился золотой медали. Золото получил Эмиль Иверсен, финишировавший вторым, Большунову, ставшему третьим, досталось серебро.

«Ну да, видите, в правилах FIS прописано, что обгоняющий человек или тот, кто идёт сзади, несёт ответственность. И в моём случае (на «Тур де Ски» Червоткин стал участником похожего инцидента с соотечественником Евгением Беловым. — Прим. «Чемпионата»), и в случае Клебо нужно было притормозить и перестроиться так, чтобы никому не мешать.

Понятно, что и для меня, и для него это потеря скорости. Это стопроцентный проигрыш. Но если ты этому следуешь, — всё гладко и по правилам. Нужно стараться в будущем избегать подобных ошибок. И своевременно маневрировать», — цитирует Червоткина Metaratings.