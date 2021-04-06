Червоткин рассказал, готов ли работать в гонках на Большунова

Российский лыжник Алексей Червоткин, отвечая на вопрос о командной тактике, рассказал, готов ли помогать добиваться результата лидеру сборной Александру Большунову.

«Вообще-то у нас индивидуальный вид спорта, и каждый борется сам за себя, за своё место в итоговом протоколе. По ходу гонки иногда можно где-то поработать, сделать протяжку – это на пользу не только нашему лидеру, например, Александру, но и тебе, поскольку ты таким образом разрываешь пелотон», — приводит слова Червоткина Metaratings.

Напомним, на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также в сезоне-2020/2021 он второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.