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Президентом FIS впервые может стать женщина

Президентом FIS впервые может стать женщина
Лыжи / Чемпионат мира 0
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Бывший генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта британка Сара Льюис претендует на пост президента организации.

Льюис была уволена с поста генсекретаря в октябре прошлого года. Причиной, как сообщалось в пресс-релизе FIS, стала «полная утрата доверия». По информации SVT, Льюис уже тогда использовала своё служебное положение для выдвижения своей кандидатуры на предстоящие в июне выборы.

Теперь Льюис всё же планирует баллотироваться в президенты FIS. Если её выберут, она станет первой женщиной-президентом организации. За всю историю FIS ею руководили всего четыре человека, включая нынешнего президента – швейцарца Жана Франко Каспера. Уже известно, что он покинет этот пост. Другие кандидатуры — швейцарец Урс Леманн, шведы Йохан Элиаш и Матс Орйес.

55-летняя Льюис проработала в FIS 26 лет, в должности генсекретаря — с 2000 года.

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