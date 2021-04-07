Тренер сборной России рассказал об эмоциях в ходе скиатлона на ЧМ, выигранного Большуновым

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как воспринял победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.
«Конечно, эмоции зашкаливали, поскольку всё это было на острие ножа и чаша весов могла качнуться как в ту, так и в другую сторону. Очень приятно было, что в скиатлоне Александр вёл гонку. Полностью контролировал, и самочувствие позволило ему различные вариации прохождения трассы. В какие-то моменты он западал, и, естественно, от этого эмоции скакали то вверх, то вниз. То у меня надежда, то вроде бы всё опять рухнуло. И когда кульминацией всему стал последний подъём, финишная прямая и его победа, конечно, радости не было предела.
Конечно, спокойно не стоял. Также кричал, такие эмоции невозможно сдержать в себе. Потому что это тяжёлый труд, когда знаешь, как это достаётся, сколько было вложено. Это ведь реализация того, над чем очень долго работали, она требует выплеска эмоций», — приводит слова Бородавко «Р-Спорт».
- 8 апреля 2021
-
12:43
-
11:28
- 7 апреля 2021
-
15:43
-
15:37
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
14:23
-
09:09
-
00:25
- 6 апреля 2021
-
22:11
-
21:57
-
20:47
-
15:18
-
11:12
-
11:03
-
09:50
-
09:42
-
09:36
-
09:30
-
08:40
-
08:34
-
01:23
-
00:47
-
00:35
-
00:23
-
00:13
- 5 апреля 2021
-
22:50
-
22:34
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
11:53
-
09:18
-
09:14