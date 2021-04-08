Мальцев опубликовал фото с Устюговым и Ретивых в одной постели

Российский лыжник Артём Мальцев разместил в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображён он вместе с Глебом Ретивых и Сергеем Устюговым, лежащими в одной постели. Фото посвящено Сергею, празднующему сегодня, 8 апреля, день рождения. Устюгову исполнилось 29 лет.

«С днём рождения, друг», — подписал фото Мальцев.



«P.S. Один наш друг спрятался», — добавил Артём, имея в виду Ретивых, закрывшего лицо одеялом.



Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски» 2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров, заслуженный мастер спорта России.



На прошедшем чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Ретивых завоевал одну медаль — бронзу в командном спринте в дуэте с Александром Большуновым.