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Мальцев опубликовал фото с Устюговым и Ретивых в одной постели

Мальцев опубликовал фото с Устюговым и Ретивых в одной постели
Лыжи / Чемпионат мира 0
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Российский лыжник Артём Мальцев разместил в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображён он вместе с Глебом Ретивых и Сергеем Устюговым, лежащими в одной постели. Фото посвящено Сергею, празднующему сегодня, 8 апреля, день рождения. Устюгову исполнилось 29 лет.

«С днём рождения, друг», — подписал фото Мальцев.

«P.S. Один наш друг спрятался», — добавил Артём, имея в виду Ретивых, закрывшего лицо одеялом.

Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски» 2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров, заслуженный мастер спорта России.

На прошедшем чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Ретивых завоевал одну медаль — бронзу в командном спринте в дуэте с Александром Большуновым.

Глеб Ретивых — Сергею Устюгову: всего самого доброго тебе!
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