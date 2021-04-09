Александр Легков: последний марафон сезона будет жарким

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал о настрое на Югорский марафон, который состоится завтра, 10 апреля.
«Последняя тренировка закончена. Вылетаю ближайшим рейсом. Ханты, ждите. Последний марафон сезона будет жарким. Оторвёмся под занавес сезона вместе с самыми стойкими», — написал Легков.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Легкова
Легков — олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в эстафете, вице-чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года в эстафете, победитель многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» 2013 года.
Участие в Югорском марафоне, в частности, примут действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов и Сергей Устюгов.
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