Югорский лыжный марафон — 2021 будет рекордным по числу участников

Директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко рассказал о подготовке к Югорскому лыжному марафону, который состоится завтра, 10 апреля.
«Подготовка шла очень тяжело, потому что до начала февраля мы ещё не знали, состоится ли вообще этот Югорский марафон. Обычно в предыдущие годы мы начинали в августе-сентябре готовить трассу, потому что есть особенность трассы: она проходит по руслу реки. За лето, когда вода уходит, там река намывает брёвна, прорастает растительность, в том числе вдоль русла. Подготовку начали только в первых числах февраля, когда было принято решение о проведении марафона. На самом деле это немного поздно, и мы на 7 км перенесли трассу.
Такой тёплой весны ещё не было. Поэтому реально живём каждым днём, около 50 человек живут там в палатках и готовят трассу, которая каждый день вносит свои коррективы. Тем не менее надеемся, что завтра всё пройдёт на высшем уровне. Сложности есть, ещё и завтра прогноз погоды не очень благоприятный, мягко говоря. Но думаю, что всё равно нам ничего не испортит праздник и всё будет хорошо», — сказал Радченко на пресс-конференции.
По словам президента Федерации лыжных гонок Югры Сергея Крянина, число участников марафона будет рекордным.
«Предварительно по онлайн-регистрации у нас зарегистрировалось 2800 человек. Это рекорд, такого ещё не было. Несмотря на ограничения, желающих очень много. Уже около 800 человек получили номера. Думаю, сегодня у секретариата будет очень жаркий день. Надеюсь, завтра они продолжат. Ещё будет выдача номеров перед стартом. Когда одновременно стартует 3000 человек, это самое интересное действие. Приглашаю всех на это посмотреть, а лучше — поучаствовать», — сказал Крянин.
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