Сергей Устюгов — о Югорском марафоне: буду стараться обыграть Большунова

Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов ответил на вопрос о своём главном конкуренте на предстоящем Югорском марафоне. Гонка состоится завтра, 10 апреля.
«Главным конкурентом считаю самого себя. Надо преодолеть в первую очередь себя, а потом уже бороться с соперниками. Ну а так главный конкурент — это Александр Большунов, победитель всего в этом сезоне. Буду стараться обыграть его», — сказал Устюгов на пресс-конференции.
Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».
Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года, победитель «Тур де Ски» сезона-2016/2017.
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