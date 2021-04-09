Большунов: Устюгов сначала сказал, что выйдет прокатиться, а оказывается, будет бороться

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов поделился ожиданиями от противостояния с Сергеем Устюговым на предстоящем Югорском марафоне. Гонка состоится завтра, 10 апреля.

«Сергей мне перед пресс-конференцией говорил, что выйдет просто погулять и прокатиться. А здесь оказывается, что всё-таки завтра будет бороться.

На каждый старт выхожу с мыслью о победе, и без разницы, какой это турнир. Пусть это этап Кубка мира, чемпионат мира или завтрашний марафон. Мысли только о победе. Завтра сложные погодные условия, передают дождь. Поборемся. Приехало много соперников разных возрастов, поэтому придётся побороться, чтобы выиграть», — сказал Большунов на пресс-конференции.