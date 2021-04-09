«Руки опускались». Сергей Устюгов признался, что задумывался о завершении карьеры

Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов оценил своё состояние в концовке сезона и признался, что ранее у него возникали мысли о завершении карьеры.

«Вопрос о моих болячках — самый актуальный в этом сезоне. После марафона буду над этим работать. Вернее, уже работаю, и к олимпийскому сезону, надеюсь, всё будет в порядке.



Пока не думаю о том, чем буду заниматься после завершения карьеры. Я пока действующий спортсмен. Если начну об этом задумываться, то, наверное, стоит поставить лыжи в угол и заниматься другим делом.



Наверное, были мысли о завершении карьеры после недопуска до Олимпиады. Тогда руки опускались. Когда ребят отстраняли, тоже несправедливость была. Но это было мимолётно и отходило на второй план. На тренировках всё забывалось, и я знал, к чему готовлюсь и к чему стремлюсь», — сказал Устюгов на пресс-конференции.

Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года, победитель «Тур де Ски» сезона-2016/2017.