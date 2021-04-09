Александр Большунов объяснил, как Клебо «читает» гонку

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о тактике, которую исповедует норвежец Йоханнес Клебо, один из главных его соперников.

«Как читать гонку? Простой пример. Делать так, как это умеет Йоханнес.

Он идеально всё просчитывает. Где нужно сделать ускорение, где можно выиграть секунды у соперников. Где правильно это сделать, а где это делать не нужно и даже бессмысленно. Ситуация в гонке постоянно меняется, и поэтому надо по ходу дистанции всё просчитывать», — приводит слова Большунова «Р-Спорт».

На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также в сезоне-2020/2021 он второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.