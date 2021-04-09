Устюгов: Большунов не приглашал меня на свадьбу. Мы с ним не сказать, что лучшие друзья

Лыжник сборной России Сергей Устюгов рассказал, что лидер национальной команды Александр Большунов не приглашал его на свадьбу. Свадьба Большунова запланирована на 24 апреля, избранницей спортсмена стала российская лыжница Анна Жеребятьева, которая недавно объявила о завершении карьеры в возрасте 24 лет.

«Нет, не приглашал. Мы с Александром не сказать, что лучшие друзья, мы товарищи, в одной команде, но такого, чтобы на свадьбу приглашать, — нет, не звал», — приводит слова Устюгова «Комсомольская правда».

29-летний Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки Тур де Ски — 2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.