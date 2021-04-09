FIS вместе с лыжниками обсудит изменения в правилах контактной борьбы в гонках

Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Пьер Миньерей рассказал, как в межсезонье будет проводиться работа над совершенствованием правил контактной борьбы, толкование которых в сезоне-2020/2021 вызвало много вопросов.

«В этом сезоне у нас было много дискуссий о различных интерпретациях происходивших ситуаций. Чувствую, что пришло время обсудить правила и выработать общее понимание того, как правильно и как неверно вести себя во время гонок. Очень неприятно завершать соревнования с ощущением огромной дистанции между принятыми решениями и ожиданиями (или мнениями) некоторых спортсменов и тренеров.

Жюри стремится помогать спортсменам и старается гарантировать справедливые соревнования, а не работает против лыжников. Поэтому очень важно вести обсуждение объединённой группой заинтересованных сторон, чтобы вернуть доверие лыжного сообщества к правилам и системе судейства.

Правила и жюри должны гарантировать честные соревнования. Поэтому очень важно прислушаться к спортсменам и вместе определить, какой путь для лыжных гонок является правильным. В эту работу мы должны вовлечь всех лыжников – спринтеров и дистанционных гонщиков, мужчин и женщин», — приводит слова Миньерея Dagbladet.