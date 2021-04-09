Ермил Вокуев — в топ-5 гонщиков Ski Classics 2021 по сумме призовых за сезон

Российский лыжник Ермил Вокуев из команды «Русская зима» по итогам сезона марафонской серии Visma Ski Classic вошёл в пятёрку лучших по сумме заработанных призовых. Всего Вокуев получил 22 151 евро, 7,5 тыс. из которых как победитель горного зачёта. Также 28-летний спортсмен несколько раз оказывался в тройке призёров.



Призовые начислялись как по итогам каждой из гонок, так и по итогам серии в целом. Мужчины и женщины получали равные суммы призовых, поэтому неудивительно, что самую большую сумму по итогам сезона заработала шведка Лина Коршгрен из команды «Рамудден», которая выиграла жёлтую майку, Альпийский и Северный трофеи, спринтерский зачёт и стала второй в горном зачёте. Её призовые составили 97 053 евро.

Второе место по сумме призовых (80 367 евро) занял победитель общего зачёта Visma Ski Classic среди мужчин швед Эмил Перссон из команды «Лагер 157». Швед также победил в Альпийском и Северном Кубках, выиграл молодёжный и спринтерский зачёты.