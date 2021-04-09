FIS планирует сертифицировать прибор по определению фтора в лыжной смазке до конца мая

Вице-президент международной лыжной федерации (FIS) и председатель рабочей группы по запрету фтора Роман Кумпост рассказал, как идёт работа над созданием прибора для тестирования лыж на наличие фторсодержащей смазки.

«Мы работаем над тестированием различных прототипов устройств, которые будут измерять уровень фторсодержащей смазки. Первые «полевые» тесты прошли на этапах Кубка мира в Фалуне и Виллингене. Результаты дали нам материал для дальнейшего совершенствования устройств и алгоритмов их работы. Вторая часть тестов прошла в марте, мы получили очень хорошие результаты.

У нас есть ещё несколько небольших препятствий, которые нужно преодолеть, чтобы быть на 100% уверенными, что мы не получим ложноположительных результатов. Ещё мы хотели бы измерить влияние других химических веществ, чтобы убедиться, что они не будут влиять на результаты измерений. Третью серию тестов, к которым привлечём независимые лаборатории, проведём в апреле. Нужно убедиться, что наша методика тестирования точна и надёжна.

Нам нужен успешно откалиброванный прибор. Как только он будет сделан, будет проведено независимое лабораторное исследование. Мы нацелены завершить процесс сертификации прибора до Конгресса FIS в мае», — приводит слова Кумпоста пресс-служба FIS.

Рабочая группа будет рекомендовать совету FIS ввести запрет на фторсодержащую смазку к зимнему сезону-2021/2022 только после завершения процессов калибровки и сертификации прибора. Планируется, что решение должно быть принято Советом FIS в начале июня.