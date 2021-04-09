Александр Большунов в программе Comedy Сlub говорил о тредбане и участвовал в конкурсах

Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», чемпион мира в скиатлоне, российский лыжник Александр Большунов стал гостем программы Comedy Сlub на канале «ТНТ».

В эфире речь шла о тредбане, который Большунов планирует приобрести на все призовые за блестящий сезон-2020/2021. Большунов объяснил ведущим, что 120 тыс. евро он планирует потратить на беговую дорожку размером со сцену, на которой они стоят. На этом тренажёре с мудрёным названием лыжник планирует оттачивать технику, чтобы бегать ещё лучше и быстрее. Ведущие, которые, чтобы представить Большунова, зачитали два листа титулов, в итоге заявили, что тредбан Александру не нужен.

Также Большунов стал гостем Comedy Bar – поугадывал, кто ещё из знаменитостей Сан Саныч, и посоревновался с Тимуром Батрутдиновым в лыжном ходе.

Права на видео принадлежат АО «ТНТ-Телесеть». Видео можно посмотреть на канале Comedy Club на YouTube.