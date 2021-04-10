Александр Большунов уверенно выиграл Югорский лыжный марафон

Александр Большунов стал победителем Югорского лыжного марафона. Вторым финишную черту пересёк Рауль Шакирзянов, а замкнул тройку лучших биатлонист Никита Поршнев.

Лыжные гонки. Югорский лыжный марафон. Ханты-Мансийск

Мужчины, 50 км. Свободный стиль



1. Александр Большунов — 2:05.23

2. Рауль Шакирзянов +1.44

3. Никита Поршнев +2.11.

В соревнованиях женщин первой стала Татьяна Сорина, второй финишировала Наталья Непряева, третье место досталось Юлии Ступак.

В программе Югорского лыжного марафона были три дистанции свободным стилем: на 5, 25, а также на 50 км. Всего на соревнования зарегистрировались более двух тысяч человек. В забегах приняли участие как профессионалы, так и любители лыжного спорта.