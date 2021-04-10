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Александр Большунов уверенно выиграл Югорский лыжный марафон

Александр Большунов уверенно выиграл Югорский лыжный марафон
Лыжи / Другие 0

Александр Большунов стал победителем Югорского лыжного марафона. Вторым финишную черту пересёк Рауль Шакирзянов, а замкнул тройку лучших биатлонист Никита Поршнев.

Лыжные гонки. Югорский лыжный марафон. Ханты-Мансийск
Мужчины, 50 км. Свободный стиль

1. Александр Большунов — 2:05.23
2. Рауль Шакирзянов +1.44
3. Никита Поршнев +2.11.

В соревнованиях женщин первой стала Татьяна Сорина, второй финишировала Наталья Непряева, третье место досталось Юлии Ступак.

В программе Югорского лыжного марафона были три дистанции свободным стилем: на 5, 25, а также на 50 км. Всего на соревнования зарегистрировались более двух тысяч человек. В забегах приняли участие как профессионалы, так и любители лыжного спорта.

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