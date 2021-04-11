Личного смазчика Эббы Андерссон исключили из сборной Швеции. Лыжница недовольна

Рикарда Андреассона, личного смазчика шведки Эббы Андерссон, исключили из штаба национальной команды, что вызвало недовольство последней. Вскоре после этого Ульф Эрикссон, ответственный за смазку лыж Майи Дальквист, также покинул сборную Швеции. Примечательно, что Ульф является хорошим другом Рикарда. Причины ухода специалистов не называются, при этом Эрикссон подчеркнул, что его отставку не стоит связывать с уходом Андреассона.

«Он для меня был очень важен, а сейчас его отняли. И начинать олимпийский сезон будет уже не так весело. Сейчас я не так уверена в себе. Получила ли я какое-нибудь объяснение? Получила, но оно меня не устраивает», — приводит слова Андерссон Expressen.

Эбба Андерссон — серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в эстафете, чемпионка мира 2019 года, трёхкратный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров.