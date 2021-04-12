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«Негатив явно перевешивает». Непряева — о сезоне-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам

«Негатив явно перевешивает». Непряева — о сезоне-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам
Лыжи / Чемпионат мира 0
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Лыжница сборной России Наталья Непряева прокомментировала свои выступления в сезоне-2020/2021. На чемпионате мира Непряева в составе национальной команды завоевала серебряную медаль в эстафете, единственную личную победу она одержала в масс-старте на «Тур де Ски».

«Было несколько гонок, которые я провела достаточно хорошо. И в тактическом плане, и в смысле физического состояния. В начале сезона и в Куусамо, и в Давосе у меня было неплохое состояние. На «Тур де Ски» я очень хорошо провела гонку, которую выиграла. Классический масс-старт. Ну а дальше (смеётся)… Дальше, наверное, не отмечу такие гонки. Так что если брать сезон в целом, то негатив явно перевешивает.

Второе место в эстафете? Это успех (смеётся)! Конечно, это очень хороший результат. Но я привыкла вносить большую долю в эстафетный результат. А тут получилось так, что девочки настолько хорошо отработали на своих этапах, что мне оставалось просто доехать. Ну не то чтобы доехать, но, так скажем, удержать результат. Я шутила потом в разговоре с родителями, что от этой медали я заработала только ленточку (смеётся)», — цитирует Непряеву «Р-Спорт».

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