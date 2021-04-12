«Очень много нелепых ситуаций». Лыжник Устюгов рассказал, как его путают с биатлонистом

Двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневки «Тур де Ски» — 2016/2017 российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что ему неприятно, когда его путают с биатлонистом Евгением Устюговым, который уже после завершения карьеры подозревается в нарушении антидопинговых правил.

«Очень много нелепых ситуаций с однофамильцем. Нас журналисты путают, они не знают, о чём говорят. Даже по центральному телевидению показывали мою фотографию и говорили: „Это Евгений Устюгов, который закончил карьеру в 2014 году“. А у меня тогда только началась взрослая карьера. Это неприятно, особенно когда ещё говорится о каких-то разбирательствах с допингом.



В „Инстаграме“ многие пишут, называют допингёром и так далее. Спрашивают, почему до сих пор бегаю. У Евгения всё ещё идут разбирательства, нас путают, и обо мне нелестно отзываются. Пишут в директ, в комментариях. Но я на это дело внимания не обращаю», — сказал Сергей Устюгов в эфире телеканала «Югра».