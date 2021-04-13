Финские лыжницы рассказали, как сделать лыжные гонки интереснее

Лыжницы сборной Финляндии Криста Пярмякоски и Ясми Йоэнсуу рассказали, как сделать так, чтобы лыжные гонки на Кубке мира стали интереснее. По мнению Пярмякоски, Международной федерации лыжного спорта (FIS) стоит взять пример с Международного союза биатлонистов (IBU), который оказывает поддержку так называемым малым странам, то есть тем, кто не входит в список фаворитов.

«FIS необходимо действовать как IBU. Это также привлекло бы спортсменов со стороны. Если уж они занимаются биатлоном, почему бы не выступить в лыжных гонках», — цитирует Пярмякоски Iltalehti.

Йоэнсуу добавила, что сами забеги следует сделать зрелищнее.

«Гонки — это шоу. Бывает, что мы преодолеваем 10 км в крутой подъём. В этом, конечно, вся суть, но зрелищность тоже важна», — сказала она.