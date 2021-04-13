Мощный финиш Глеба Ретивых в спринте попал в топ-3 моментов сезона по версии FIS. Видео
Лыжи / Кубок мира 0
Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала в «Твиттере» видео, на котором показаны лучшие финиши в спринте на этапах Кубка мира сезона-2020/2021. В ролик попал финиш российского лыжника Глеба Ретивых, принесший победу сборной России в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Также в видео попали финиши словенки Анамарии Лампич и шведа Оскара Свенссона.
Права на видео принадлежат Международной федерации лыжного спорта (FIS). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» FIS Cross-Country.
В сезоне-2020/2021 Глеб Ретивых занял второе место в спринтерском зачёте, уступив лишь итальянцу Федерико Пеллегрино. На чемпионате мира он вместе с Александром Большуновым завоевал бронзу в командном спринте.
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