Шведская лыжница Фальк завершила карьеру в национальной сборной в 31 год

31-летняя лыжница Ханна Фальк завершила карьеру в сборной Швеции.
«Немного подумав, я решила, что мои последние соревнования в белой форме сборной Швеции прошли. Таким образом, я заканчиваю свою карьеру в лыжных гонках. Я была частью национальной сборной 11 лет. Принадлежать к мировой элите и поехать на чемпионат мира, Олимпийские игры и Кубок мира было моей мечтой. Я горжусь и довольна тем, чего я там добилась! Теперь возьму несколько спокойных недель и подзаряжусь. Мне нужно ещё немного обследовать спину, чтобы точно знать, что она будет здорова и в будущем», — написала Фальк в своём «инстаграме». Также она добавила, что в будущем хочет попробовать себя в лыжных забегах на длинные дистанции.
Ещё в феврале Фальк заявляла, что подумывает о завершении карьеры, сообщает SVT Sport. Фальк четыре раза выигрывала спринтерские забеги на этапах Кубка мира. Кроме того, она участника трёх чемпионатов мира (2011, 2015, 2017) и двух Олимпийских игр (2010 и 2018).
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