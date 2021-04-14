Перевозчиков: у нас очень много стартов — к ЧМ россияне подошли выхолощенными

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков высказал мнение, что у российских спортсменов слишком много соревнований по ходу сезона, предложив перед Олимпиадой уменьшить их количество.



«Было сложно весь сезон сохранять высокий уровень подготовленности спортсменов, тем более при жёсткой внутрикомандной конкуренции. Это, вероятно, сыграло отрицательную роль в плане результатов спортсменов на чемпионате мира в Оберстдорфе. Там мы были выхолощены физически, психологически, эмоционально. Другая причина неудачного выступления нашей группы — немного промахнулись с подводкой.



Может ли Россия как Норвегия пропускать этапы Кубка мира ради подготовки к Олимпиаде? У меня есть некоторые мысли на этот счёт, которые я изложил Елене Валерьевне Вяльбе. Это касается системы и принципов отбора в национальную команду с последующим участием спортсменов конкретно в своих гонках. У нас очень много стартов, и каждая гонка как последняя. Возможно, к чемпионату мира спортсмены оставили уже очень много сил. Это одна из версий, почему мы были выхолощены к главному старту сезона.



Думают ли так же лыжники моей группы? Я отчасти их мысли и высказал сейчас. Оптимальное состояние у нас было на «Тур де Ски» и на этапах КМ в Лахти и Фалуне. К чемпионату мира наступило эмоциональное истощение прежде всего. Физическое состояние тоже оставляло желать лучшего», — рассказал Перевозчиков в интервью проекту «На лыжи».

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