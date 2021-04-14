Двукратный олимпийский чемпион Веерпалу дисквалифицирован за допинг

Бывший эстонский лыжник Андреас Веерпалу дисквалифицирован на два года за употребление допинга после истории с задержанием австрийской полицией на чемпионате мира в 2019 году.
Веерпалу признан антидопинговым управлением Спортивного арбитражного суда виновным в участии в схеме переливания крови для сокрытия следов употребления допинга. Дисквалификация распространяется на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) и будет действовать до 17 марта 2023 года, сообщается на сайте федерации.
На чемпионате мира – 2019 австрийская полиция задержала Веерпалу, а также соотечественника Карела Таммъярва, Алексея Полторанина (Казахстан), Доминика Балдауфа и Макса Хауке (оба – Австрия). Веерпалу вскоре сознался в употреблении допинга. В 2011 его уже обвиняли в употреблении гормона роста, но в итоге оправдали, поскольку Спортивный арбитражный суд признал, что к положительному результату теста могли привести процедурные ошибки.
50-летний Веерпалу – двукратный олимпийский чемпион в гонках на 15 км классическим стилем (2002 и 2006 годы), а также двукратный чемпион мира (2001 и 2009 годы).
- 14 апреля 2021
-
22:21
-
21:27
-
19:57
-
19:34
-
13:03
-
10:51
-
10:15
- 13 апреля 2021
-
20:48
-
18:33
-
17:22
-
13:46
-
09:22
- 12 апреля 2021
-
20:03
-
17:37
-
12:20
-
12:06
-
09:20
-
09:15
-
00:09
- 11 апреля 2021
-
14:52
-
13:33
-
12:56
- 10 апреля 2021
-
20:56
-
19:50
-
19:07
-
17:10
-
13:49
-
11:24
- 9 апреля 2021
-
22:50
-
19:26
-
18:47
-
17:28
-
16:11
-
16:07
-
15:58