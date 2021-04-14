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Двукратный олимпийский чемпион Веерпалу дисквалифицирован за допинг

Двукратный олимпийский чемпион Веерпалу дисквалифицирован за допинг
Лыжи / Чемпионат мира 0
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Бывший эстонский лыжник Андреас Веерпалу дисквалифицирован на два года за употребление допинга после истории с задержанием австрийской полицией на чемпионате мира в 2019 году.

Веерпалу признан антидопинговым управлением Спортивного арбитражного суда виновным в участии в схеме переливания крови для сокрытия следов употребления допинга. Дисквалификация распространяется на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) и будет действовать до 17 марта 2023 года, сообщается на сайте федерации.

На чемпионате мира – 2019 австрийская полиция задержала Веерпалу, а также соотечественника Карела Таммъярва, Алексея Полторанина (Казахстан), Доминика Балдауфа и Макса Хауке (оба – Австрия). Веерпалу вскоре сознался в употреблении допинга. В 2011 его уже обвиняли в употреблении гормона роста, но в итоге оправдали, поскольку Спортивный арбитражный суд признал, что к положительному результату теста могли привести процедурные ошибки.

50-летний Веерпалу – двукратный олимпийский чемпион в гонках на 15 км классическим стилем (2002 и 2006 годы), а также двукратный чемпион мира (2001 и 2009 годы).

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