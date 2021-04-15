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Дисквалифицированный лыжник Веерпалу лишён государственных наград Эстонии

Дисквалифицированный лыжник Веерпалу лишён государственных наград Эстонии
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Бывший лыжник Андреас Веерпалу, дисквалифицированный на два года за употребление допинга, будет лишён двух государственных наград Эстонии.

Решение приняла президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Веерпалу должен вернуть орден Эстонского Красного Креста I степени, присвоенный в 2002 году, и орден Белой Звезды I степени, вручённый ему в 2006 году. Согласно закону о наградах, президент может принять решение об отзыве наград, если «последующее поведение человека было настолько недостойным, что исключает присуждение наград», сообщает BNS.

О дисквалификации Веерпалу антидопинговым управлением Спортивного арбитражного суда сообщила накануне Международная федерация лыжного спорта (FIS). Экс-лыжник признан виновным в участии в схеме переливания крови для сокрытия следов употребления допинга. На чемпионате мира – 2019 австрийская полиция задержала Веерпалу, а также ещё пятерых спортсменов. Веерпалу вскоре сознался в употреблении допинга.

Двукратный олимпийский чемпион Веерпалу дисквалифицирован за допинг
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