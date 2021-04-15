Дисквалифицированный лыжник Веерпалу лишён государственных наград Эстонии

Бывший лыжник Андреас Веерпалу, дисквалифицированный на два года за употребление допинга, будет лишён двух государственных наград Эстонии.



Решение приняла президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Веерпалу должен вернуть орден Эстонского Красного Креста I степени, присвоенный в 2002 году, и орден Белой Звезды I степени, вручённый ему в 2006 году. Согласно закону о наградах, президент может принять решение об отзыве наград, если «последующее поведение человека было настолько недостойным, что исключает присуждение наград», сообщает BNS.



О дисквалификации Веерпалу антидопинговым управлением Спортивного арбитражного суда сообщила накануне Международная федерация лыжного спорта (FIS). Экс-лыжник признан виновным в участии в схеме переливания крови для сокрытия следов употребления допинга. На чемпионате мира – 2019 австрийская полиция задержала Веерпалу, а также ещё пятерых спортсменов. Веерпалу вскоре сознался в употреблении допинга.

Двукратный олимпийский чемпион Веерпалу дисквалифицирован за допинг