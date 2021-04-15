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Трёхкратная олимпийская чемпионка Калла решила поехать на четвёртую для себя Олимпиаду

Трёхкратная олимпийская чемпионка Калла решила поехать на четвёртую для себя Олимпиаду
Лыжи 0
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Шведская лыжница Шарлотт Калла приняла решение не завершать карьеру, и отобраться на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

«Я начала подводить итоги сезона, и самое сильное чувство от него — радость от катания на лыжах, которая была со мной весь год как во время тренировок, так и во время соревнований. Это упрощает решение о дальнейшем отборе на Олимпийские игры 2022.

Мне придётся решать много проблем на пути к Олимпийским играм, но встреча с ними также означает шанс для развития. Я это почувствовала в этом году! Я не чувствую, что закончила изучать себя, насколько лучше я могу стать», — написала Калла в своём «инстаграме».

В интервью SVT она добавила: «Я давно не испытывала такого желания соревноваться. Осенью, когда меня поразил коронавирус, было очень тяжело, за этим последовала неуверенность. Тогда я сомневалась о продолжении карьеры больше всего. Но я не потеряла контроль над собой. Требуется терпение, но через трудности вы также и развиваетесь. На Олимпиаде я бы хотела проехать как можно больше дистанций. Хотя в условиях конкуренции в женской команде сегодня занять одно из четырёх мест будет невероятно сложно».

В случае попадания на Олимпиаду-2022 эти Игры станут для 33-летней шведки четвёртыми в карьере. На предыдущих она завоевала три золотые и шесть серебряных медалей.

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