Трёхкратная олимпийская чемпионка Калла решила поехать на четвёртую для себя Олимпиаду

Шведская лыжница Шарлотт Калла приняла решение не завершать карьеру, и отобраться на Олимпийские игры-2022 в Пекине.



«Я начала подводить итоги сезона, и самое сильное чувство от него — радость от катания на лыжах, которая была со мной весь год как во время тренировок, так и во время соревнований. Это упрощает решение о дальнейшем отборе на Олимпийские игры 2022.



Мне придётся решать много проблем на пути к Олимпийским играм, но встреча с ними также означает шанс для развития. Я это почувствовала в этом году! Я не чувствую, что закончила изучать себя, насколько лучше я могу стать», — написала Калла в своём «инстаграме».

В интервью SVT она добавила: «Я давно не испытывала такого желания соревноваться. Осенью, когда меня поразил коронавирус, было очень тяжело, за этим последовала неуверенность. Тогда я сомневалась о продолжении карьеры больше всего. Но я не потеряла контроль над собой. Требуется терпение, но через трудности вы также и развиваетесь. На Олимпиаде я бы хотела проехать как можно больше дистанций. Хотя в условиях конкуренции в женской команде сегодня занять одно из четырёх мест будет невероятно сложно».

В случае попадания на Олимпиаду-2022 эти Игры станут для 33-летней шведки четвёртыми в карьере. На предыдущих она завоевала три золотые и шесть серебряных медалей.