Долидович: в России тоже переводят рубли в доллары, но реже. Может, нас чаще обманывали?

Белорусский лыжник, участник семи Олимпиад Сергей Долидович поделился подробностями своего финансового положения.
«То, что и я, и многие белорусы переводят всё в валюту – это отражение нашей нынешней жизни, ситуации, в которой мы оказались. Грубо говоря, ждём какого-то подвоха в экономическом плане. И ещё это свидетельствует о том, что люди не доверяют белорусскому рублю. Я недавно был в России и заметил, что и там есть такая практика – переводить всё в доллары, – но встречается она намного реже. Может, это потому, что нас чаще обманывали?
Естественно, не могу сказать, что жить стало легче. И сейчас, откровенно говоря, я живу и достаю то, что заработал за время карьеры, то, что откладывал в кубышку. Я же никогда не жил на широкую ногу и не шиковал, кое-что откладывал. Если бы у меня не было накоплений, то, мне кажется, был бы трындец. Потому что если жить сейчас на одну зарплату, то это, мягко говоря, очень тяжело. Так что хорошо, что в своё время я не был транжирой, сам на себя зарабатывал и уже в 90-е понимал, что финансовое благополучие рано или поздно может закончиться.
В итоге старался откладывать, и сейчас потихоньку достаю эти деньги. Хотя и понимаю, что кубышка не бездонная, поэтому если и трачу деньги, то стараюсь делать это с умом – например, вкладываю в детей, в их развитие. Надеюсь, мне это всё потом вернётся. В любом случае успокаиваю себя тем, что если деньги уходят, то на что-то полезное, а не пропиваю или проедаю их. Инвестиции должны быть в любом случае», – приводит слова Долидовича by.tribuna.com.
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