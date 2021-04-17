Олимпийская чемпионка Хага рассказала, как у неё обнаружился тромб

Двукратная олимпийская чемпионка 2018 года норвежская лыжница Рагниль Хага рассказала, как у неё обнаружили тромб в сентябре прошлого года.



«Когда в середине сентября я прибыла на сбор в Хафьеллу, у меня был повышенный пульс. В первый день мы много бегали в гору. Я чувствовала себя плохо, после тяжёлых тренировок онемела левая нога. Пойдя в столовую, я сильно захромала. Физиотерапевт и врач сначала подумали, что у меня растяжение.



В последний день сбора мы с физиотерапевтом приняли меры и отправились в клинику в Лиллехаммере. Там выяснилось, что у меня тромб в ноге. Это был шок. В моей семье нет наследственных тромбов, но у отца несколько лет назад был тромб в легких. Вот почему у меня плохие ассоциации с ними. Я очень испугалась. Мне было страшно, когда я лежала на обследовании. Я, как и врачи, думаю, что причина в смене противозачаточных таблеток за три недели до сбора. Так что, скорее всего, это был триггер гормональной контрацепции», — приводит слова Хаги NRK.



Лыжница пропустила месяц подготовки, но в конце ноября начала соревновательный сезон. В Кубке мира сезона 2020/2021 она стартовала лишь дважды, на чемпионате мира в Оберстдорфе заняла 7-е место в гонке на 10 км.