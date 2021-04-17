«Мне определенно нужно подстричься». Клебо опубликовал фото с лыжной тренировки

Трёхкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал фото с тренировки в заснеженном Скейкампене, где спортсмен обычно тренируется в течение сезона.



«Думаю, у меня настолько хороший офис, что мне придется поработать в эти выходные. И да, мне определенно нужно подстричься», — написал Клебо в своём «инстаграме».

На чемпионате мира — 2021 в Оберстдорфе (Германия) Клебо завоевал три золотые медали — в личном и командном спринтах, а также в эстафете. Клебо также пришёл первым в масс-старте, но был дисквалифицирован из-за столкновения с Александром Большуновым. Клебо не принял участие в большей части этапов Кубка мира, но по итогам сезона занял в нём третье место.