Состав норвежской лыжной сборной на олимпийский сезон объявят 4 мая

Сборная Норвегии по лыжным гонкам опубликует составы команд на следующий сезон 4 мая.



Об этом сообщает NTB со ссылкой на пресс-атташе норвежской лыжной команды Гро Эйде. В дистанционной и спринтерской группах, как и ранее, будет по шесть лыжников. Названные лыжники будут готовиться в том числе и к Олимпийским играм в Пекине.



Прошлогодние составы норвежской команды были следующими:

Мужчины: Эмиль Иверсен, Дидрик Тёнсет, Шюр Рёте, Ханс Кристер Холунд, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Ньенгет, Йоханнес Клебо, Синдре Скар, Пол Голберг, Финн Крог, Эрик Вальнес, Ховард Тёугбёль.



Женщины: Терезе Йохауг, Ингвильд Флугстад Эстберг, Хейди Венг, Рагниль Хага, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг, Майкен Касперсен Фалла, Ане Стенсет, Анна Свендсен, Хелене Мари Фоссесхольм.