Состав норвежской лыжной сборной на олимпийский сезон объявят 4 мая

Сборная Норвегии по лыжным гонкам опубликует составы команд на следующий сезон 4 мая.
Об этом сообщает NTB со ссылкой на пресс-атташе норвежской лыжной команды Гро Эйде. В дистанционной и спринтерской группах, как и ранее, будет по шесть лыжников. Названные лыжники будут готовиться в том числе и к Олимпийским играм в Пекине.
Прошлогодние составы норвежской команды были следующими:
Мужчины: Эмиль Иверсен, Дидрик Тёнсет, Шюр Рёте, Ханс Кристер Холунд, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Ньенгет, Йоханнес Клебо, Синдре Скар, Пол Голберг, Финн Крог, Эрик Вальнес, Ховард Тёугбёль.
Женщины: Терезе Йохауг, Ингвильд Флугстад Эстберг, Хейди Венг, Рагниль Хага, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг, Майкен Касперсен Фалла, Ане Стенсет, Анна Свендсен, Хелене Мари Фоссесхольм.
- 17 апреля 2021
-
13:08
-
12:26
-
10:40
- 16 апреля 2021
-
23:57
-
13:32
-
12:42
- 15 апреля 2021
-
18:49
-
18:34
-
17:30
-
16:14
-
15:20
- 14 апреля 2021
-
22:37
-
22:21
-
21:27
-
19:57
-
19:34
-
13:03
-
10:51
-
10:15
- 13 апреля 2021
-
20:48
-
18:33
-
17:22
-
13:46
-
09:22
- 12 апреля 2021
-
20:03
-
17:37
-
12:20
-
12:06
-
09:20
-
09:15
-
00:09
- 11 апреля 2021
-
14:52
-
13:33
-
12:56
- 10 апреля 2021
-
20:56